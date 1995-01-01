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    Семак – о трансфере Сутормина: «Леша с удовольствием перешел в «Зенит», никто никого не заставлял»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в петербургский клуб.

    «Ситуация простая: мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры, достаточно неожиданно было, что они повернулись в другую сторону. Но «Рубин» так «Рубин» – выбрал игрок его по каким-то критериям. В дальнейшем переговоры не закончились на случай появления каких-то вариантов. Они обнаружились, и Сутормин решил перейти к нам.

    Финансовые условия – не моя компетенция. Леша с удовольствием перешел в «Зенит». Почему изначально он решил перейти в «Рубин», затянулись ли переговоры на каком–то этапе, что подтолкнуло, сложно сказать. Но никто никого не заставлял переходить. У нас есть законы свои, все переходы с согласия игрока, в хоккее все чуть пожестче», – сказал Семак.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1693

      BlackMurder 6 минут назад

      Угу, паспорт забрали просто и все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Ашет Арбузян 15 минут назад

      чет Семака за литье в уши перестаю уважать

      0
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