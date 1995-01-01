Мхитарян: «Горжусь тем, как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян перед стартом юношеского Евро U-19 в Армении рассказал о том, что испытывает, когда надевает форму сборной.

– Помните, как впервые надели форму юношеской сборной Армении?

– Я страшно гордился. Всегда с огромным удовольствием выступал за национальную команду, мне нравилось играть против незнакомых сборных и футболистов. Для нас в том возрасте это был ценный опыт. Потому что в чемпионате таких матчей каждую неделю у нас не было.

– Расскажите о выступлениях за сборную U-19. Чему игроки учатся на этом уровне?

– Ты набираешься опыта, потому что соревнуешься с более сильными соперниками, чем в местном чемпионате. На этом уровне я увидел, что футбол быстрее. Что все надо делать быстрее, быстрее принимать решения, что меньше времени на раздумья. Еще, когда играешь против сборных, понимаешь, на каком уровне ты сам, что надо улучшить.

– Кто был ваш любимый игрок в то время?

– Зинедин Зидан. На поле он был Пикассо. Делал с мячом невероятные штуки, творил волшебство.

– Вы лучший бомбардир сборной Армении. Есть какой-то момент, которым вы особенно гордитесь?

– Не люблю хвалить себя. Что бы я ни делал, делаю это с удовольствием. Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры. Как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь. Вот чем я горжусь.