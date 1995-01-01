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    Мхитарян: «Горжусь тем, как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян перед стартом юношеского Евро U-19 в Армении рассказал о том, что испытывает, когда надевает форму сборной.

    – Помните, как впервые надели форму юношеской сборной Армении?

    – Я страшно гордился. Всегда с огромным удовольствием выступал за национальную команду, мне нравилось играть против незнакомых сборных и футболистов. Для нас в том возрасте это был ценный опыт. Потому что в чемпионате таких матчей каждую неделю у нас не было.

    – Расскажите о выступлениях за сборную U-19. Чему игроки учатся на этом уровне?

    – Ты набираешься опыта, потому что соревнуешься с более сильными соперниками, чем в местном чемпионате. На этом уровне я увидел, что футбол быстрее. Что все надо делать быстрее, быстрее принимать решения, что меньше времени на раздумья. Еще, когда играешь против сборных, понимаешь, на каком уровне ты сам, что надо улучшить.

    – Кто был ваш любимый игрок в то время?

    – Зинедин Зидан. На поле он был Пикассо. Делал с мячом невероятные штуки, творил волшебство.

    – Вы лучший бомбардир сборной Армении. Есть какой-то момент, которым вы особенно гордитесь?

    – Не люблю хвалить себя. Что бы я ни делал, делаю это с удовольствием. Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры. Как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь. Вот чем я горжусь.

    • Мхитарян – посол Евро-U19 в Армении.
    • Финальная часть турнира стартует 14 июля и продлится до 27 июля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13355

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Был разговор о переходе в Спартак, жаль не состоялось. Успехов тебе, Генрих, ждём яркого сезона.""" к

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      Рейтинг: +356

      Звезда запаса 1 час назад

      Эго размером с динозавра.

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      Рейтинг: +10942

      bset > Звезда запаса 1 час назад

      Легко сидеть на диване и рассуждать про эго. Человек себя создавал себя как футболиста с детства, профессионально подходил к тренировкам, достиг достаточно высокого уровня в футболе. Он имеет право гордиться собой. Это не за 4 года получить высшее образование, толком не посещая занятия, проплачивая стипендии. Это не любой вид образования, где можно полениться и уйти в академический отпуск. Это не то место, где есть куча рабочих мест - по специальности или нет. Профессионалами в спорте становятся единицы. Сколько сейчас молодых футболистов в Армении? А лучший на данный момент именно Мхитарян. Сколько усилий было приложено, можно сказать, что он слишком скромно отзывается о своих достижениях.

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