Альберто Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартенса, прокомментировал слухи об инетерсе «Барселоны» к футблисту.
«Слухи об интересе «Барселоны» – это правда. Нам никто не звонил, но мы знаем, что был сильный интерес. Это правда, что он нравится «Барселоне», – сказал Яке.
- Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро у аргентинского «Расинга».
- В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- По информации Marca, «Барселона» готова заплатить за футболиста 112 миллионов евро.