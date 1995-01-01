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    Агент Мартинеса: «Слухи об интересе «Барселоны» – это правда»

    Альберто Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартенса, прокомментировал слухи об инетерсе «Барселоны» к футблисту.

    «Слухи об интересе «Барселоны» – это правда. Нам никто не звонил, но мы знаем, что был сильный интерес. Это правда, что он нравится «Барселоне», – сказал Яке.

    • Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро у аргентинского «Расинга».
    • В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • По информации Marca, «Барселона» готова заплатить за футболиста 112 миллионов евро.

    Источник: Ole

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