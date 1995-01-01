Альберто Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартенса, прокомментировал слухи об инетерсе «Барселоны» к футблисту.

«Слухи об интересе «Барселоны» – это правда. Нам никто не звонил, но мы знаем, что был сильный интерес. Это правда, что он нравится «Барселоне», – сказал Яке.