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    Влашич: «Чалову подойдет чемпионат Франции. Ему нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о перспективах своего одноклубника Федора Чалова.

    – Все болельщики ЦСКА следят за Головиным во Франции. А кто уедет следующим? Чалов?

    – У него для этого все есть. Главное – сделать правильный выбор, когда появится шанс. Потому что английская Премьер-Лига и тот же чемпионат Франции – несколько разные вещи. Особенно если ты нападающий и переходишь в 15-ю или 16-ю команду Англии. Кому ты там будешь забивать, если весь матч проводишь без мяча?

    Чалову больше подойдет французский чемпионат. Можно попасть в один из лидирующих клубов и иметь возможность много атаковать и забивать. Чалову нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол. Как ЦСКА, где он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

    • В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30 матчах.
    • По информации Tuttomercatoweb, игроком интересуются «Лацио» и «Валенсия».
    • Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что клуб пока не собирается отпускать футболиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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