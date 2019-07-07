Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

Кому он нужен
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.
Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.
«Мы не намерены Федю пока никуда отдавать. Время не пришло. Мы старались сохранить команду в том виде, что есть.
Про Марио было много разговоров, они не беспочвенны, но мы приняли решение, что он остается в ЦСКА», – сказал Бабаев.
- В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
- На счету Фернандеса один мяч и восемь передач в 28-ти играх Премьер-лиги.