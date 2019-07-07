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    Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.

    Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.

    «Мы не намерены Федю пока никуда отдавать. Время не пришло. Мы старались сохранить команду в том виде, что есть.

    Про Марио было много разговоров, они не беспочвенны, но мы приняли решение, что он остается в ЦСКА», – сказал Бабаев.

    • В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
    • На счету Фернандеса один мяч и восемь передач в 28-ти играх Премьер-лиги.

    Источник: Sport24

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