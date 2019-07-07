Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.

«Мы не намерены Федю пока никуда отдавать. Время не пришло. Мы старались сохранить команду в том виде, что есть.

Про Марио было много разговоров, они не беспочвенны, но мы приняли решение, что он остается в ЦСКА», – сказал Бабаев.