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    Tuttomercatoweb: «Лацио» и «Валенсия» интересуются Чаловым

    По информации Tuttomercatoweb, «Лацио» этим летом может приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    Как отмечает источник, также интерес к 21-летнему игроку проявляет «Валенсия».

    • В сезоне-2018/19 Чалова стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
    • Контракт форварда с москвичами рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13224

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Удачи тебе Фёдор, если уедешь! И если не уедешь тоже!

      0
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      Рейтинг: +781

      GermanVo 39 минут назад

      В Лацио. В Италии чемпионат потухлее. Здесь Чалов может и освоиться в европейской лиге и блеснуть на фоне тухляка. А вот в Валенсии он будет лавку протирать. Тем более в Испании он может просто не заиграть и сломать себе карьеру. А если покажет себя хорошо в Италии, тем более Лацио достаточно уважаемая команда, то дальше могут открыться хорошие варианты.

      1
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      Рейтинг: +530

      Boeung777 57 минут назад

      В приоритете цена вопроса.

      0
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      Рейтинг: +648

      Jhon1989 57 минут назад

      Рано! Пусть годик ещё здесь по окрепнет!!!

      1
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      Рейтинг: +6382

      Skull_Boy 1 час назад

      Лацио это похороны, играют в нудный футбол, а вот Испания да, там даже аутсайдер играет в атаку

      0
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      Рейтинг: +1198

      Фанат Рубина 1 час назад

      Надо в валенсию, она играет в хороший быстрый футбол, + скорее всего они продадут родриго, так что за место в основе будет проще бороться.. + испанский чемпионат для атакующих креативных игроков удобен, борьбы там мало и много свободных зон дают.
      + валенсия в лч.
      + там играет денис черышев поможет Феде с адаптацией!
      вообщем одни плюсы

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      Рейтинг: +90

      Игорь1980 > Фанат Рубина 1 час назад

      Полностью согласен с тобой!

      -1
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      Рейтинг: +1701

      InterMilLano1908 1 час назад

      За 30 можно и продать, и за те же 30 взять на две головы сильнее

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      Рейтинг: +291

      ФК_Полоцк > InterMilLano1908 1 час назад

      100 %. Качественного форварда не хватает ЦСКА. Такого как Вагнер или Думбия. Вот только вряд ли даже половина этих денег пошла бы на покупку нового игрока) А Чалову в Монако по хорошему к Головину надо. Да и надо пытаться в Европу перейти пока на слуху - лучший бомбардир чемпионата да и молодой плюсом. А то неизвестно как в этом сезоне сложится.

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