Tuttomercatoweb: «Лацио» и «Валенсия» интересуются Чаловым

Удачи тебе Фёдор, если уедешь! И если не уедешь тоже!
По информации Tuttomercatoweb, «Лацио» этим летом может приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Как отмечает источник, также интерес к 21-летнему игроку проявляет «Валенсия».
- В сезоне-2018/19 Чалова стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
- Контракт форварда с москвичами рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
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