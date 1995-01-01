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    Сутормин: «Зенит» многое мне дал. Я вернулся сюда более окрепшим игроком с новыми амбициями и целями»

    Новичок «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об эмоциях от перехода в петербургский клуб.

    Сегодня состоялась презентация 25-летнего футболиста.

    «Самые приятные чувства от возвращения в клуб, который многое мне дал. Наверное, здесь произошло мое становление как футболиста и как человека.

    Конечно, сюда я вернулся более окрепшим игроком с новыми амбициями и целями, которые нужно будет воплотить в игре», – сказал Сутормин.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.
    • Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sports.ru

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