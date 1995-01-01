Сутормин: «Зенит» многое мне дал. Я вернулся сюда более окрепшим игроком с новыми амбициями и целями»

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об эмоциях от перехода в петербургский клуб.

Сегодня состоялась презентация 25-летнего футболиста.

«Самые приятные чувства от возвращения в клуб, который многое мне дал. Наверное, здесь произошло мое становление как футболиста и как человека.

Конечно, сюда я вернулся более окрепшим игроком с новыми амбициями и целями, которые нужно будет воплотить в игре», – сказал Сутормин.