«Ростов» продлил аренду «Ростов Арены» до конца этого года

«Ростов» подписал новый арендный договор с «Ростов Ареной», сообщил директор стадиона Евгений Травенко.
«Ростов» имеет соглашение об аренде стадиона до 31 декабря 2019 года. О подробностях сделки вам лучше узнать в клубе», – сказал Травенко.
В первом туре сезона-2019/20 ростовчане на своем поле сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет в субботу, 13 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.
- «Ростов Арена» была открыта в апреле 2018 года.
- Стоимость ее постройки составила почти 20 миллиардов рублей.
- Стадион управляется ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
- На «Ростов Арене» прошли пять матчей чемпионата мира-2018.
- Спортивное сооружение вмещает 45 тысяч человек.