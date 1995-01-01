«Ростов» продлил аренду «Ростов Арены» до конца этого года

«Ростов» подписал новый арендный договор с «Ростов Ареной», сообщил директор стадиона Евгений Травенко.

«Ростов» имеет соглашение об аренде стадиона до 31 декабря 2019 года. О подробностях сделки вам лучше узнать в клубе», – сказал Травенко.

В первом туре сезона-2019/20 ростовчане на своем поле сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет в субботу, 13 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.