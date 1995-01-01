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    «Ростов» продлил аренду «Ростов Арены» до конца этого года

    «Ростов» подписал новый арендный договор с «Ростов Ареной», сообщил директор стадиона Евгений Травенко.

    «Ростов» имеет соглашение об аренде стадиона до 31 декабря 2019 года. О подробностях сделки вам лучше узнать в клубе», – сказал Травенко.

    В первом туре сезона-2019/20 ростовчане на своем поле сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет в субботу, 13 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.

    • «Ростов Арена» была открыта в апреле 2018 года.
    • Стоимость ее постройки составила почти 20 миллиардов рублей.
    • Стадион управляется ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
    • На «Ростов Арене» прошли пять матчей чемпионата мира-2018.
    • Спортивное сооружение вмещает 45 тысяч человек.

    Источник: ТАСС

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