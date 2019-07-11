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    Габулов решил покинуть пост министра спорта Северной Осетии

    Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов покинет свой пост.

    Как сообщает «Р-Спорт», бывший вратарь сборной России написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако руководство республики пока не подписало указ об уходе экс-футболиста с занимаемой должности.

    Не исключено, что Габулов будет работать в системе возрождаемого футбольного клуба «Алания».

    • 35-летний спортсмен занимал пост министра с ноября 2018 года.
    • «Алания» в июле стартует в первенстве ПФЛ в зоне «Юг».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +761

      klim2m 5 минут назад

      Шо и он в Спартак валит ???

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