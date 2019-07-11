Габулов решил покинуть пост министра спорта Северной Осетии

Шо и он в Спартак валит ???
Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов покинет свой пост.
Как сообщает «Р-Спорт», бывший вратарь сборной России написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако руководство республики пока не подписало указ об уходе экс-футболиста с занимаемой должности.
Не исключено, что Габулов будет работать в системе возрождаемого футбольного клуба «Алания».
- 35-летний спортсмен занимал пост министра с ноября 2018 года.
- «Алания» в июле стартует в первенстве ПФЛ в зоне «Юг».