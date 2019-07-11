Габулов решил покинуть пост министра спорта Северной Осетии

Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов покинет свой пост.

Как сообщает «Р-Спорт», бывший вратарь сборной России написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако руководство республики пока не подписало указ об уходе экс-футболиста с занимаемой должности.

Не исключено, что Габулов будет работать в системе возрождаемого футбольного клуба «Алания».