Mundo Deportivo: «Барселона» не будет брать кредит на трансфер Гризманна

«Барселона» опровергла слухи, согласно которым клуб собирается взять кредит для покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцам необходимо определенное время для проведения всех необходимых процедур, чтобы выплатить требуемую сумму и оформить сделку. Однако о привлечении кредитных средств речь на сегодняшний день не идет.

Сумма отступных в контракте Гризманна – 120 миллионов евро.

«Барселона» просила «Атлетико» согласиться на рассрочку в оплате трансфера, однако мадридцы ответили отказом.

«Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам