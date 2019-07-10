Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    «Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам

    «Барселона» ведет переговоры с «Атлетико» о приобретении нападающего Антуана Гризманна.

    Трансферный отдел каталонцев работает над тем, чтобы заплатить сумму отступных за футболиста (120 миллионов евро) в среду, 11 июля.

    Тем не менее, в настоящее время чемпион Испании все еще ведет переговоры с банками о кредите на покупку француза, поэтому есть вероятность, что платеж не будет совершен до пятницы.

    «Барселона» пыталась договориться с «Атлетико» об отсрочке платежа, но безуспешно. Единственный вариант – внести авансовую сумму, но каталонцы пока не в состоянии этого сделать.

    Обеспокоенность финансового отдела «Барселоны» по данной ситуации привела к тому, что клуб выплатил своим сотрудникам зарплату за июнь с опозданием на три дня.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3069

      dinar7777dinar 13 минут назад

      Ага а вы откуда это знаете ? Работники барсы жаловались ? Такую дичь пишут .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      acor94 40 минут назад

      Ьак еще и за неймара денег надо гле то найти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3069

      dinar7777dinar > acor94 12 минут назад

      Какого неймара? Веришь в дешевые утки сми ? Уже давно бартомеу раз и навсегда сказал - неймару путь в барсу закрыт а все мусолят это тему .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Dizayner 43 минуты назад

      пустились во все тяжкие))) динарко, не ты ли орал в прошлом году что юве на покупку криша потратил все и везде))) что на это скажешь, эксперт?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3069

      dinar7777dinar > Dizayner 11 минут назад

      Где Де Лигт ? Или это турок Демирал ? ))))) идиотский ху ен тус .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru