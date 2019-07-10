«Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам

«Барселона» ведет переговоры с «Атлетико» о приобретении нападающего Антуана Гризманна.

Трансферный отдел каталонцев работает над тем, чтобы заплатить сумму отступных за футболиста (120 миллионов евро) в среду, 11 июля.

Тем не менее, в настоящее время чемпион Испании все еще ведет переговоры с банками о кредите на покупку француза, поэтому есть вероятность, что платеж не будет совершен до пятницы.

«Барселона» пыталась договориться с «Атлетико» об отсрочке платежа, но безуспешно. Единственный вариант – внести авансовую сумму, но каталонцы пока не в состоянии этого сделать.

Обеспокоенность финансового отдела «Барселоны» по данной ситуации привела к тому, что клуб выплатил своим сотрудникам зарплату за июнь с опозданием на три дня.