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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает Эриксена в качестве замены для Погба

    «Манчестер Юнайтед» может заменить своего полузащитника Поля Погба хавбеком «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, сообщает Evening Standard.

    По информации источника, манкунианцы рассчитывают, что купить 27-летнего датчанина удастся за 70-80 миллионов фунтов (78-89 миллионов евро).

    «МЮ» практически смирился, что клуб не сможет сохранить Погба, который хочет уйти в «Реал». Поиск замены для француза должен стать приоритетом «Юнайтед», так как трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.

    • В минувшем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

    Источник: Evening Standard

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