«Манчестер Юнайтед» рассматривает Эриксена в качестве замены для Погба

«Манчестер Юнайтед» может заменить своего полузащитника Поля Погба хавбеком «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, сообщает Evening Standard.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают, что купить 27-летнего датчанина удастся за 70-80 миллионов фунтов (78-89 миллионов евро).

«МЮ» практически смирился, что клуб не сможет сохранить Погба, который хочет уйти в «Реал». Поиск замены для француза должен стать приоритетом «Юнайтед», так как трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.