Семин: «Братьями Миранчуками интересуется пол-Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с Дмитрием Тарасовым, будущем Мануэля Фернандеша, а также о слухах вокруг братьев Алексея и Антона Миранчуков.

– Фанаты достаточно активно спрашивали Василия Кикнадзе про Тарасова...

– Это вопросы к генеральному директору. Я же замечу, что болельщики правы, когда говорят, что к футболистам, которые долго играли в «Локомотиве» и покинули его, должно быть теплое отношение. А стадион для них, как и раньше, должен остаться родным.

– На встрече не было Фернандеша потому, что с ним еще не продлен контракт?

– Не знаю. По контрактным вопросам нужно обращаться к Кикнадзе.

– Болельщики взбудоражены разговорами, что братьями Миранчуками интересуется «Зенит»...

– Могу добавить, что ими еще интересуется и пол-Европы.

Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы