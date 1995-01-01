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    Семин: «Братьями Миранчуками интересуется пол-Европы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с Дмитрием Тарасовым, будущем Мануэля Фернандеша, а также о слухах вокруг братьев Алексея и Антона Миранчуков.

    – Фанаты достаточно активно спрашивали Василия Кикнадзе про Тарасова...

    – Это вопросы к генеральному директору. Я же замечу, что болельщики правы, когда говорят, что к футболистам, которые долго играли в «Локомотиве» и покинули его, должно быть теплое отношение. А стадион для них, как и раньше, должен остаться родным.

    – На встрече не было Фернандеша потому, что с ним еще не продлен контракт?

    – Не знаю. По контрактным вопросам нужно обращаться к Кикнадзе.

    – Болельщики взбудоражены разговорами, что братьями Миранчуками интересуется «Зенит»...

    – Могу добавить, что ими еще интересуется и пол-Европы.

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1199

      Axe111 27 минут назад

      Пол Европы кроме Англии,Испании,Германии

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