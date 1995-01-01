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    Кудряшов может стать игроком «Сочи»

    «Сочи» может подписать контракт с защитником Федором Кудряшовым. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, 32-летний футболист «близок к переходу» в сочинский клуб. О деталях возможного соглашения не сообщается.

    • В июне игрок официально покинул «Истанбул». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
    • Он выступал за клуб с января 2019 года, провел восемь матчей и забил один гол.
    • Также «Чемпионат» сообщал об интересе «Ахмата» и «Фенербахче» к Кудряшову.

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    Источник: «Чемпионат»

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