«Чемпионат»: «Фенербахче» интересуется Кудряшовым

Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов может остаться в Турции.

По информации «Чемпионата», в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».

Как стало известно сегодня, в настоящее время 32-летний футболист тренируется с «Торпедо», но подписывать контракт с московским клубом не собирается.

Ранее сообщалось об интересе к Кудряшову со стороны его бывшего клуба «Ахмата», за который он выступал с 2012-го по 2015 год