«Чемпионат»: «Фенербахче» интересуется Кудряшовым

Фанера бахча для него самое оно.
Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов может остаться в Турции.
По информации «Чемпионата», в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».
Как стало известно сегодня, в настоящее время 32-летний футболист тренируется с «Торпедо», но подписывать контракт с московским клубом не собирается.
Ранее сообщалось об интересе к Кудряшову со стороны его бывшего клуба «Ахмата», за который он выступал с 2012-го по 2015 год
- Защитник выступал за «Истанбул Башакшехир» во второй половине сезона-2018/19.
- Он провел за стамбульскую команду восемь матчей в Суперлиге и забил один гол.