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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Чемпионат»: «Фенербахче» интересуется Кудряшовым

    Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов может остаться в Турции.

    По информации «Чемпионата», в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».

    Как стало известно сегодня, в настоящее время 32-летний футболист тренируется с «Торпедо», но подписывать контракт с московским клубом не собирается.

    Ранее сообщалось об интересе к Кудряшову со стороны его бывшего клуба «Ахмата», за который он выступал с 2012-го по 2015 год

    • Защитник выступал за «Истанбул Башакшехир» во второй половине сезона-2018/19.
    • Он провел за стамбульскую команду восемь матчей в Суперлиге и забил один гол.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19814

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Фанера бахча для него самое оно.

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