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    Семин: «Усиление крайне необходимо. Но все вопросы нужно адресовать руководству»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

    – По традиции вы представили двух новичков – защитников Живоглядова и Мурило.

    – Это одна из клубных традиций. Важно, чтобы те, кто пришел в «Локомотив», с первых дней чувствовали себя своими.

    – С прицелом на Лигу чемпионов болельщики ждали, что новичков будет больше.

    – Тоже на это надеялся. Все время повторяю, нас покинула большая группа игроков, поэтому качественное усиление крайне необходимо.

    Но все вопросы, касающиеся укрепления состава, нужно адресовать руководству клуба. Я же просто продолжаю верить, что мои ожидания все-таки сбудутся.

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6917

      parevg 1 час назад

      Если верить Кикнадзе, то после покупки Живоглядова и Мурило, на трансферы осталось 3 миллиона, а за такую сумму ничего хорошего не купить.

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