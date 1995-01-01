Семин: «Усиление крайне необходимо. Но все вопросы нужно адресовать руководству»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

– По традиции вы представили двух новичков – защитников Живоглядова и Мурило.

– Это одна из клубных традиций. Важно, чтобы те, кто пришел в «Локомотив», с первых дней чувствовали себя своими.

– С прицелом на Лигу чемпионов болельщики ждали, что новичков будет больше.

– Тоже на это надеялся. Все время повторяю, нас покинула большая группа игроков, поэтому качественное усиление крайне необходимо.

Но все вопросы, касающиеся укрепления состава, нужно адресовать руководству клуба. Я же просто продолжаю верить, что мои ожидания все-таки сбудутся.

Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы