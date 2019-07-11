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    «Чемпионат»: «Спартак» предложил Гилерме трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона в год

    «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, «Спартак» предложил футболисту контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год и еще 3 миллиона евро подъемных.

    Соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре. Клуб запрашивает 5 миллионов евро за трансфер. «Спартак» рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно, но вряд ли согласится платить такую сумму за трансфер, сообщает источник. Возможно, вратарь сам выкупит свой контракт.

    • Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе сказал, что клуб предложил Гилерме контракт по схеме «1+1».
    • Вратарь перешел в «Локомотив» в 2007 году и провел 235 матчей в Премьер-лиге.
    • Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: «Чемпионат»

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    11.07.2019 00:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 июля 2019, 11:53

      Семин уговорит его остаться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > zigbert 11 июля 2019, 14:05

      Да уже такое впечатление, что и Сёмин принимает участие в набивании цены для продажи.

      1
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Томик 11 июля 2019, 14:10

      для продажи? его никто за 5 млн. не купит... возраст)

      1
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > JTherry 11 июля 2019, 14:13

      Ну так надо вокруг этого шумиху и организовать для этого. 5-7 циферки озвучивать. Очеень нужен, но...Глядишь за 3 кто-нибудь и заберёт. Да тут даже не в возрасте дело. Хотят финт ушами за пол года до окончания контракта провернуть. Тут не то, что пять, тут миллиона то много, с учетом возраста.

      1
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Томик 11 июля 2019, 14:27

      Семин "нагнет" Кикнадзе... и шумихи не будет)

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик > JTherry 11 июля 2019, 14:36

      Мне интересно, как эти Кикнадзе вообще на такие посты попадают.

      1
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      Рейтинг: +1277

      Sky Spartak 11 июля 2019, 10:37

      надеюсь это фэйк...он ничем не лучше... а по моему мнению хуже наших вратарей.

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 июля 2019, 08:46

      Более глупого трансфера, представить сложно.По образу:отдай жену дяде, а сам иди к наяде..........

      11
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 11 июля 2019, 08:42

      Какая то странная политика у Цорна - покупаем очень несильных игроков типа Понсе и Баде, совсем ненужных типа Романьоли, продаем очень важного для команды Зе. Теперь вот Гилерме. Вратарь то неплохой, но ничем не лучше нашей тройки вратарей. Из этой трансферов сам собой вырисовывается вывод, что трансферная политика клуба сейчас направлена не на усиление команды, а выступает всего лишь как средство каких то финансовых махинаций.

      11
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 июля 2019, 08:09

      Пропускает не меньше Максименко, ляпов не меньше чем у Реброва, возраст явно не Селихова !!! А Спартак строит молодую команду (вроде бы !!!).

      11
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 11 июля 2019, 07:40

      надеюсь это утка..... зачем он нужен.... Цорн же ищет игроков с перспективой.. а тут ей и не пахнет даже...

      8
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 июля 2019, 07:11

      уж давай тогда сосана назад, чего уж....

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 июля 2019, 07:10

      нахер он нужен? Селихов лучше ведь.

      7
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      Рейтинг: +3136

      m40 11 июля 2019, 06:56

      Вот и вся любовь. К чему было прикрываться любовью к клубу, если деньги важнее? А зачем Спартаку этот трансфер. Налаживать игру нужно, а стоять есть кому. Ребров предан клубу, косячит, но и выручает. Есть подающий надежды Максименко и Селихов от которого очень много ждут

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 июля 2019, 06:55

      А почему кононов сливает селихова? Зачем опять играет ребров??? Какая то опять муть...

      7
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