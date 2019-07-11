«Чемпионат»: «Спартак» предложил Гилерме трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона в год

«Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «Спартак» предложил футболисту контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год и еще 3 миллиона евро подъемных.

Соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре. Клуб запрашивает 5 миллионов евро за трансфер. «Спартак» рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно, но вряд ли согласится платить такую сумму за трансфер, сообщает источник. Возможно, вратарь сам выкупит свой контракт.

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе сказал, что клуб предложил Гилерме контракт по схеме «1+1».

Вратарь перешел в «Локомотив» в 2007 году и провел 235 матчей в Премьер-лиге.

Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

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