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    Доннарумма – о непопадании в ЛЧ: «Это должно дать нам дополнительный толчок для того, чтобы пройти туда в этом сезоне»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма высказался о начале предсезонной подготовки.

    «Я вернулся [из отпуска] немного раньше, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню и начать тренироваться с остальной командой. Мне жаль, что я покинул поле в Ферраре [в матче последнего тура Серии А против СПАЛ], но я готов начать этот сезон.

    За десять минут до конца матча мы были в Лиге чемпионов, но мы все знаем, как это кончилось. Было очень горько, но это должно дать нам дополнительный толчок для того, чтобы пройти туда в следующем сезоне», – цитирует Доннарумму Football Italia со ссылкой на клубное ТВ.

    • «Милан» финишировал пятым в прошлом сезоне Серии А, на одно очко отстав от «Интера».
    • «Милан» обыграл СПАЛ в последнем туре (3:2). «Интер» в своем матче тура выиграл у «Эмполи», забив победный гол на 81-й минуте.

    Источник: Football Italia

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