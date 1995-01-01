Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма высказался о начале предсезонной подготовки.

«Я вернулся [из отпуска] немного раньше, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню и начать тренироваться с остальной командой. Мне жаль, что я покинул поле в Ферраре [в матче последнего тура Серии А против СПАЛ], но я готов начать этот сезон.

За десять минут до конца матча мы были в Лиге чемпионов, но мы все знаем, как это кончилось. Было очень горько, но это должно дать нам дополнительный толчок для того, чтобы пройти туда в следующем сезоне», – цитирует Доннарумму Football Italia со ссылкой на клубное ТВ.