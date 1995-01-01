Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока.
36-летний футболист войдет в тренерский штаб самарской команды, которую возглавляет Миодраг Божович.
«Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве», – сказал председатель совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов.
- Корниленко выступает за самарцев с 2011 года.
- Белорус провел за «Крылья Советов» 205 матчей, забил 56 голов и сделал 19 результативных передач.