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    Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока.

    36-летний футболист войдет в тренерский штаб самарской команды, которую возглавляет Миодраг Божович.

    «Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве», – сказал председатель совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов.

    • Корниленко выступает за самарцев с 2011 года.
    • Белорус провел за «Крылья Советов» 205 матчей, забил 56 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: Твиттер «Крыльев Советов»

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