Тарасов: «Несмотря на то, что «Локомотив» пригрозил мне судом, душой и сердцем я всегда буду с этим клубом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слова генерального директора москвичей Василия Кикнадзе о том, что клуб не собирается оплачивать его операцию.

Ранее Кикнадзе заявил, что дело может дойти до суда.

«Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с «Локо».

Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сeмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще, спасибо огромное за все!» – написал Тарасов в инстаграме.

Контракт Тарасова с железнодорожниками истек 30 июня.

Игрок выступал за «Локомотив» с 2010 года.

В составе москвичей он трижды выиграл Кубок России и один раз – РПЛ.