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    Тарасов: «Несмотря на то, что «Локомотив» пригрозил мне судом, душой и сердцем я всегда буду с этим клубом»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слова генерального директора москвичей Василия Кикнадзе о том, что клуб не собирается оплачивать его операцию.

    Ранее Кикнадзе заявил, что дело может дойти до суда.

    «Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с «Локо».

    Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сeмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще, спасибо огромное за все!» – написал Тарасов в инстаграме.

    • Контракт Тарасова с железнодорожниками истек 30 июня.
    • Игрок выступал за «Локомотив» с 2010 года.
    • В составе москвичей он трижды выиграл Кубок России и один раз – РПЛ.

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Волька 1 час назад

      Девка слезы распустила!1!!

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