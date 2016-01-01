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    Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии.

    Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – заявил Кикнадзе.

    • 18-летний грузин выступал за «Локомотив» на правах аренды.
    • Между московским клубом и футболистом была предварительная договоренность о продлении сотрудничества, но Хвичи подписал контракт с «Рубином».

    Кварацхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 06:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +575

      Boeung777 3 минуты назад

      Готовят для зенита.

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