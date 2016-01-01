Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

Готовят для зенита.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии.
Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – заявил Кикнадзе.
- 18-летний грузин выступал за «Локомотив» на правах аренды.
- Между московским клубом и футболистом была предварительная договоренность о продлении сотрудничества, но Хвичи подписал контракт с «Рубином».
Кварацхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт