Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии.

Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – заявил Кикнадзе.

18-летний грузин выступал за «Локомотив» на правах аренды.

Между московским клубом и футболистом была предварительная договоренность о продлении сотрудничества, но Хвичи подписал контракт с «Рубином».

Кварацхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт