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    Ковач: «Хуммельс ушел в «Боруссию» из-за конкуренции с Эрнандесом»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о переходе Матса Хуммельса в «Боруссию» и поделился мнением о Лерое Сане.

    Сообщалось об интересе мюнхенского клуба к полузащитнику «Манчестер Сити».

    «Матс спросил у нас, какой будет ситуация в следующем сезоне. Мы купили Люку Эрнандеса за 80 миллионов евро (у «Атлетико» – прим. «Бомбардира») и рассматриваем его как центрального защитника.

    Это значит, что на этой позиции играл бы лучший из них. Матс решил уйти.

    Сане определенно мог бы нам помочь. Он очень хороший игрок, его уровень виден по выступлениям за «Сити», – сказал Ковач.

    • Воспитанник «Баварии» Хуммельс прежде выступал за дортмундский клуб с 2009-го по 2016-й год.
    • Сумма трансфера в «Боруссию» от 1-го июля составила 30 миллионов евро.

    Источник: Bild

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