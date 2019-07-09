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    Официально: Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

    «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

    Соглашение рассчитано на четыре годы, финансовые подробности не разглашаются. По информации «Спорт-Экспресса», годовая зарплата россиянина составит 2 миллиона евро.

    Воспитанник клуба дебютировал в основном составе в 2015-м году. В прошлом сезоне забил два гола и отдал два ассиста в 33-х матчах.

    • В прошлом сезоне команда Юрия Семина заняла второе место в РПЛ. «Локомотив» начал сезон с победы над «Зенитом» (3:2) в Суперкубке.
    • Ранее полузащитник Дмитрий Тарасов не продлил контракт. Сообщалось о трудностях в переговорах по контракту между клубом и вратарем Гилерме.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    09.07.2019 23:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13334

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Хороший контракт для хорошего игрока.

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      Рейтинг: +3388

      Diesel133 43 минуты назад

      какие 4? в той новости 2 написано, вы совсем, что ли? а вообще: УРРРАААА! еще Гилю продлить и супер!

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