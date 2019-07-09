Официально: Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Хороший контракт для хорошего игрока.
«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Соглашение рассчитано на четыре годы, финансовые подробности не разглашаются. По информации «Спорт-Экспресса», годовая зарплата россиянина составит 2 миллиона евро.
Воспитанник клуба дебютировал в основном составе в 2015-м году. В прошлом сезоне забил два гола и отдал два ассиста в 33-х матчах.
- В прошлом сезоне команда Юрия Семина заняла второе место в РПЛ. «Локомотив» начал сезон с победы над «Зенитом» (3:2) в Суперкубке.
- Ранее полузащитник Дмитрий Тарасов не продлил контракт. Сообщалось о трудностях в переговорах по контракту между клубом и вратарем Гилерме.