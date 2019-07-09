Официально: Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Соглашение рассчитано на четыре годы, финансовые подробности не разглашаются. По информации «Спорт-Экспресса», годовая зарплата россиянина составит 2 миллиона евро.

Воспитанник клуба дебютировал в основном составе в 2015-м году. В прошлом сезоне забил два гола и отдал два ассиста в 33-х матчах.