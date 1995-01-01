«Спорт-Экспресс»: Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Не могу понять, в чем польза Баринова. Всегда мажет по мясу вблизи ворот. Может за матч пару раз точно пасовать. Все, на что способен это чудо. Стоит раз в десять меньше.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».
Новое соглашение рассчитано до июня 2023-го года. Годовая зарплата составит 2 миллионов евро. В июне издание «Спорт день за днем» писало о желании 22-летнего футболиста получать больше, чем эта сумма.
Воспитанник клуба забил два гола и отдал две результативные передачи в 33-х играх прошлого сезона.
- В мае Баринов забил единственный гол в финале Кубка России и был признан лучшим его игроком.