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    «Спорт день за днем»: Баринов хочет зарабатывать в «Локомотиве» более 2 миллионов в год

    «Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, сообщает «Спорт день за днем».

    По информации источника, пока стороны далеки от соглашения из-за требований футболиста по зарплате.

    22-летний хавбек хочет зарабатывать на уровне братьев Миранчуков, то есть более двух миллионов евро в год.

    • В сезоне-2018/19 Баринов сыграл 33 матча в составе «Локомотива», забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      УхоГорлоНос 4 минуты назад

      Неплохой игрок может быть. Но это в будущем, пока рано ему еще такие деньги требовать

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