«Спорт день за днем»: Баринов хочет зарабатывать в «Локомотиве» более 2 миллионов в год

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, пока стороны далеки от соглашения из-за требований футболиста по зарплате.

22-летний хавбек хочет зарабатывать на уровне братьев Миранчуков, то есть более двух миллионов евро в год.