«Спорт день за днем»: Баринов хочет зарабатывать в «Локомотиве» более 2 миллионов в год

Неплохой игрок может быть. Но это в будущем, пока рано ему еще такие деньги требовать
«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, сообщает «Спорт день за днем».
По информации источника, пока стороны далеки от соглашения из-за требований футболиста по зарплате.
22-летний хавбек хочет зарабатывать на уровне братьев Миранчуков, то есть более двух миллионов евро в год.
- В сезоне-2018/19 Баринов сыграл 33 матча в составе «Локомотива», забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.