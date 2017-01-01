Ди Марцио: «Эрнани перейдет в «Парму» на правах аренды. Сумма выкупа – 4,35 миллиона»

переходят что-то не в топ клубы..
«Парма» договорилась с «Зенитом» о переходе полузащитника Эрнани.
Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб арендует бразильца за 1 миллион евро с возможностью выкупа после окончания сезона-2019/20. Сумма сделки в общей сложности составит 4,35 миллиона евро.
В ближайшие дни 25-летний игрок прибудет в Италию для подписания контракт с пармезанцами.
- Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
- В составе петербуржцев хавбек в прошлом сезоне стал чемпионом России.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2021 года.