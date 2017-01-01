Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Ди Марцио: «Эрнани перейдет в «Парму» на правах аренды. Сумма выкупа – 4,35 миллиона»

    «Парма» договорилась с «Зенитом» о переходе полузащитника Эрнани.

    Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб арендует бразильца за 1 миллион евро с возможностью выкупа после окончания сезона-2019/20. Сумма сделки в общей сложности составит 4,35 миллиона евро.

    В ближайшие дни 25-летний игрок прибудет в Италию для подписания контракт с пармезанцами.

    • Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В составе петербуржцев хавбек в прошлом сезоне стал чемпионом России.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru