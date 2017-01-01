Ди Марцио: «Эрнани перейдет в «Парму» на правах аренды. Сумма выкупа – 4,35 миллиона»

«Парма» договорилась с «Зенитом» о переходе полузащитника Эрнани.

Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб арендует бразильца за 1 миллион евро с возможностью выкупа после окончания сезона-2019/20. Сумма сделки в общей сложности составит 4,35 миллиона евро.

В ближайшие дни 25-летний игрок прибудет в Италию для подписания контракт с пармезанцами.