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    Райола: «Манчестер Юнайтед» давно знает о настроении Погба»

    Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что руководство манкунианцев давно в курсе по поводу желания футболиста покинуть клуб.

    «Игрок (Погба) не совершил ничего плохого. Он всегда и во всех отношениях проявлял уважение и профессионализм.

    Клуб давно знал о его настроении, и это позор, что другие люди любят критиковать, не имея верной информации. Я также сожалею, что клуб не занимает никакой позиции против этого.

    Надеюсь, скоро мы найдем удовлетворительное решение для всех сторон», – сказал Райола.

    • По информации СМИ, на Погба претендуют «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».
    • Француз перешел «Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1922

      TOL47 12 минут назад

      Хорошо он игрокам манипулирует, и процент свой гребет очень солидный.

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