Райола: «Манчестер Юнайтед» давно знает о настроении Погба»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что руководство манкунианцев давно в курсе по поводу желания футболиста покинуть клуб.

«Игрок (Погба) не совершил ничего плохого. Он всегда и во всех отношениях проявлял уважение и профессионализм.

Клуб давно знал о его настроении, и это позор, что другие люди любят критиковать, не имея верной информации. Я также сожалею, что клуб не занимает никакой позиции против этого.

Надеюсь, скоро мы найдем удовлетворительное решение для всех сторон», – сказал Райола.