Адвокат Глушаковой – о заявлении футболиста в СК: «Денис плачет, колется, но не перестает лезть на кактус»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, назвал юмористической выходкой обращение футболиста в следственный комитет.

Ранее стало известно, что Глушаков написал заявление на экс-супругу, обвинив ее в том, что она не дает ему видеться с детьми, и в подлоге документов о результатах их психологического исследования.

«Это какая-то юмористическая выходка Дениса Глушакова. Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым. Если же исследование подписано, например, министром здравоохранения, а подписал не министр, то да, тогда можно говорить о подделке.

Очевидно, что в этом деле никаких подделок подписей и так далее не было и быть не может. Я думаю, что Денис просто готовит информационный фон перед апелляцией, которая будет 16 числа. Это попытка Дениса повлиять на исход этого дела, при этом попытка не очень продуманная. Денис как в шутке про мышей: плачет и колется, но не перестаeт лезть на кактус. Он не перестаeт лезть на кактус, придумывает выходки, которые не просто ему не помогают, а выставляет его посмешищем.

Сегодня же будет рассматриваться порядок общения с детьми, но ему и так никто не запрещает с ними общаться. Наверное, он хочет потом заявить, что суд разрешил ему общаться с детьми, хотя это право и так закреплено законом. Это какие-то его футбольные финты. Думаю, суд скажет, что всe в порядке, общайтесь с детьми. Мы поддерживаем право Дениса общаться с детьми, даже просим его это делать», – сказал Жорин.

Денис и Дарья Глушаковы развелись в феврале этого года. Их бракоразводный процесс длился несколько месяцев.