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    Адвокат Глушаковой – о заявлении футболиста в СК: «Денис плачет, колется, но не перестает лезть на кактус»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, назвал юмористической выходкой обращение футболиста в следственный комитет.

    Ранее стало известно, что Глушаков написал заявление на экс-супругу, обвинив ее в том, что она не дает ему видеться с детьми, и в подлоге документов о результатах их психологического исследования.

    «Это какая-то юмористическая выходка Дениса Глушакова. Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым. Если же исследование подписано, например, министром здравоохранения, а подписал не министр, то да, тогда можно говорить о подделке.

    Очевидно, что в этом деле никаких подделок подписей и так далее не было и быть не может. Я думаю, что Денис просто готовит информационный фон перед апелляцией, которая будет 16 числа. Это попытка Дениса повлиять на исход этого дела, при этом попытка не очень продуманная. Денис как в шутке про мышей: плачет и колется, но не перестаeт лезть на кактус. Он не перестаeт лезть на кактус, придумывает выходки, которые не просто ему не помогают, а выставляет его посмешищем.

    Сегодня же будет рассматриваться порядок общения с детьми, но ему и так никто не запрещает с ними общаться. Наверное, он хочет потом заявить, что суд разрешил ему общаться с детьми, хотя это право и так закреплено законом. Это какие-то его футбольные финты. Думаю, суд скажет, что всe в порядке, общайтесь с детьми. Мы поддерживаем право Дениса общаться с детьми, даже просим его это делать», – сказал Жорин.

    Денис и Дарья Глушаковы развелись в феврале этого года. Их бракоразводный процесс длился несколько месяцев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +834

      Mirak92 10 минут назад

      Сбейте его уже на..й.что бы эта новость была последней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13319

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Дениска толстокожий, кактусов не боится."""""""""""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      алдан2014 27 минут назад

      Тебе то адвокат,ваще одна радость и прибыль от этих двух дурачков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9927

      Garrincha58 30 минут назад

      да насрать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Томик 1 час назад

      Бомбардир, эти статьи в духе соккера вас не красят. Осталось только банить за оскорбление администрации начать. Хернёй вы занимаетесь.

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