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    Глушаков написал на бывшую жену заявление в следственный комитет

    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», обратился в следственный комитет с заявлением на свою бывшую жену Дарью. Об этом сообщила адвокат футболиста Марина Дубровская.

    Футболист обвиняет ее в том, что она не дает ему видеться с дочерями, и в подлоге документов о психологическом исследовании детей.

    «История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения.

    Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это – уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ», – сказала Дубровская.

    Денис и Дарья Глушаковы развелись в феврале 2019 года.

    Источник: Super

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3585

      ivany4 3 минуты назад

      Похоже и в Ахмате ему некогда будет играть.
      А ведь перешел в клуб гордых мужчин, которые не воюют с женщинами. Неужели ему еще этого не объяснили??))

      0
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      Рейтинг: +83

      Novik38 12 минут назад

      бывшую жену Дарью к мамаю с кокошей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19900

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      Видимо, в редакции Бомбардира работают почитатели малаховской желтизны.

      1
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      Рейтинг: +9923

      Garrincha58 > gol_kak_sokol 10 минут назад

      скоро на Первом выйдет новая сага сначала на детекторе а потом и в пустой программе у Борисова

      1
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      Рейтинг: +3565

      alp 28 минут назад

      надо было сразу в еспч!

      1
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      Рейтинг: +818

      GermanVo 34 минуты назад

      Зачем выкладывать эту Санта-Барбару? Чтоб глушака ещё больше обс.рали?? Да больше уже некуда. Это футбольный сайт или Пусть говорят???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6321

      ufos73 52 минуты назад

      Откуда таких адвокатов кривоногие берут?
      А ты можешь доказать умышленную ошибку или тем более фальсификацию? Если нет то засуньте свои слова поглубже! Это уже тянет на клевету...

      -1
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      Рейтинг: +11199

      ВетеR 1 час назад

      Всплыла какашка ((

      2
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      Рейтинг: +356

      Звезда запаса 1 час назад

      Тоска.

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