Глушаков написал на бывшую жену заявление в следственный комитет

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Ахмат», обратился в следственный комитет с заявлением на свою бывшую жену Дарью. Об этом сообщила адвокат футболиста Марина Дубровская.

Футболист обвиняет ее в том, что она не дает ему видеться с дочерями, и в подлоге документов о психологическом исследовании детей.

«История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения.

Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это – уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ», – сказала Дубровская.

Денис и Дарья Глушаковы развелись в феврале 2019 года.