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    «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о выкупе Мирзова и предлагает 2 миллиона

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о приобретении полузащитника Резиуана Мирзова.

    Тульский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока около 2 миллионов евро. Ростовчане хотят сохранить хавбека и не спешат с его продажей, если только не поступит более выгодное финансовое предложение.

    • В сезоне-2018/19 россиянин выступал за «Арсенал» на правах аренды.
    • Футболист провел за туляков 29 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделав одну голевую передачу.
    • По информации СМИ, Мирзовым интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +970

      алдан2014 27 минут назад

      Может речь о рублях?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +563

      Томик 50 минут назад

      В сборную приглашали, с бубном вокруг него танцевали, интересуются им и Краснодар и Спартак и даже, не побоюсь этого сказать, Локомотив, а стоимость смогли только до 2 млн дотянуть. И то, есть ли предложение? Или так, в принципе "готов"?

      0
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      Рейтинг: +970

      алдан2014 > Томик 25 минут назад

      Агенты не знают уж как взбаламутить информационное поле.Походу чувак и не нужен ни кому.

      1
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      Рейтинг: +6894

      Serjoga > алдан2014 5 минут назад

      Ростову он точно не нужен, т.к. сам играть в Ростове не желает!

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