«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о выкупе Мирзова и предлагает 2 миллиона

Может речь о рублях?
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о приобретении полузащитника Резиуана Мирзова.
Тульский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока около 2 миллионов евро. Ростовчане хотят сохранить хавбека и не спешат с его продажей, если только не поступит более выгодное финансовое предложение.
- В сезоне-2018/19 россиянин выступал за «Арсенал» на правах аренды.
- Футболист провел за туляков 29 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделав одну голевую передачу.
- По информации СМИ, Мирзовым интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».