«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о выкупе Мирзова и предлагает 2 миллиона

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» о приобретении полузащитника Резиуана Мирзова.

Тульский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока около 2 миллионов евро. Ростовчане хотят сохранить хавбека и не спешат с его продажей, если только не поступит более выгодное финансовое предложение.