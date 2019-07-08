Леонардо – о трансфере де Лигта: «У «ПСЖ» нет конверта с 200 миллионами»

А продадите неймара - будет)
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о том, возможен ли переход защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
«Насколько возможен трансфер защитника «Аякса»? Сейчас не самое подходящее время для больших трансферов, но такая возможность существовала. Мы должны немного успокоиться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро», – заявил Леонардо.
- Сообщалось, что «Аякс» продаст капитана команды не дешевле, чем за 75 миллионов евро.
- Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.