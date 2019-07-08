Леонардо – о трансфере де Лигта: «У «ПСЖ» нет конверта с 200 миллионами»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о том, возможен ли переход защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

«Насколько возможен трансфер защитника «Аякса»? Сейчас не самое подходящее время для больших трансферов, но такая возможность существовала. Мы должны немного успокоиться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро», – заявил Леонардо.