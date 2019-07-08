Сутормин: «Зенит» был по-настоящему заинтересован во мне. Благодарен «Рубину»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин дал интервью после перехода из «Рубина».

– Алексей, добро пожаловать в «Зенит»! Во-первых, традиционный вопрос об ощущениях прямо сейчас, во-вторых – о том, что происходило с вами в последние несколько недель. Давайте разбираться.

– Давайте. Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам.

Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

– Прошлый сезон стал для вас первым в Премьер-лиге, а сейчас вы переходите в состав действующих чемпионов России. Насколько это волнительно?

– Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне – нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти.

«Зенит» – лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать – это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня.

– По ходу прошлого сезона вас неоднократно публично отмечал Сергей Семак. Насколько приятной была такая похвала и состоялся ли у вас уже разговор с тренером?

– Конечно, такая похвала приятна. «Зенит» шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать – все необходимо доказывать на поле.

Пока я показываю хорошую игру, все будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим.

– Вы вернулись в Петербург спустя семь лет. Успели ли соскучиться по городу?

– Конечно. Петербург – очень хороший город, и я, естественно, заезжал сюда в течение этих семи лет. Рад вернуться, потому что этот город очень многое мне дал – как в футбольном плане, так и в человеческом. Здесь я по-иному стал смотреть на многие вещи, в духовном и моральном плане Петербург мне очень помог.

– Наверняка вам есть, что сказать многочисленным болельщикам «Зенита».

– Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов.

Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это!