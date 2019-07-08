Сутормин: «Зенит» был по-настоящему заинтересован во мне. Благодарен «Рубину»

Вот и будешь вместе с заболотным на лавке сидеть, но за деньги - хоть это хорошо.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин дал интервью после перехода из «Рубина».
– Алексей, добро пожаловать в «Зенит»! Во-первых, традиционный вопрос об ощущениях прямо сейчас, во-вторых – о том, что происходило с вами в последние несколько недель. Давайте разбираться.
– Давайте. Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам.
Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.
– Прошлый сезон стал для вас первым в Премьер-лиге, а сейчас вы переходите в состав действующих чемпионов России. Насколько это волнительно?
– Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне – нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти.
«Зенит» – лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать – это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня.
– По ходу прошлого сезона вас неоднократно публично отмечал Сергей Семак. Насколько приятной была такая похвала и состоялся ли у вас уже разговор с тренером?
– Конечно, такая похвала приятна. «Зенит» шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать – все необходимо доказывать на поле.
Пока я показываю хорошую игру, все будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим.
– Вы вернулись в Петербург спустя семь лет. Успели ли соскучиться по городу?
– Конечно. Петербург – очень хороший город, и я, естественно, заезжал сюда в течение этих семи лет. Рад вернуться, потому что этот город очень многое мне дал – как в футбольном плане, так и в человеческом. Здесь я по-иному стал смотреть на многие вещи, в духовном и моральном плане Петербург мне очень помог.
– Наверняка вам есть, что сказать многочисленным болельщикам «Зенита».
– Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов.
Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это!
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