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    Экс-президент румынской Лиги: «Барселона» предложила за Хаджи 15 миллионов. Если Янис не перейдет туда, он отправится в «Спартак»

    Бывший президент румынской Профессиональной лиги Думитру Драгомир поделился информацией по поводу возможного перехода полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в «Спартак» или «Барселону».

    Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал трансфер 20-летнего футболиста за 11 миллионов евро.

    «Если Янис не перейдет в «Барселону», которая, как я слышал, готова заплатить 15 миллионов евро, но отдать его на один-два сезона в аренду, он отправится в Россию. Он будет делать карьеру там. По ощущениям там есть все условия.

    «Спартак» – одно из чудес света. Думаю, у них есть 25 тренировочных полей. Предполагаю, к субботе все станет известно.

    На моем месте я бы отдал его в «Баварию» на место Хамеса. А в дортмундской «Боруссии» он мог бы играть основную роль», – сказал Драгомир.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

    Источник: DIGI Sport

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +303

      GSmall 4 минуты назад

      Роберт Сков круче,этой балды

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