Экс-президент румынской Лиги: «Барселона» предложила за Хаджи 15 миллионов. Если Янис не перейдет туда, он отправится в «Спартак»

Бывший президент румынской Профессиональной лиги Думитру Драгомир поделился информацией по поводу возможного перехода полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в «Спартак» или «Барселону».

Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал трансфер 20-летнего футболиста за 11 миллионов евро.

«Если Янис не перейдет в «Барселону», которая, как я слышал, готова заплатить 15 миллионов евро, но отдать его на один-два сезона в аренду, он отправится в Россию. Он будет делать карьеру там. По ощущениям там есть все условия.

«Спартак» – одно из чудес света. Думаю, у них есть 25 тренировочных полей. Предполагаю, к субботе все станет известно.

На моем месте я бы отдал его в «Баварию» на место Хамеса. А в дортмундской «Боруссии» он мог бы играть основную роль», – сказал Драгомир.