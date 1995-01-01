«Милан» согласовал переход Крунича из «Эмполи» за 8 миллионов. Игрок уже тренируется с командой

Центральный полузащитник «Эмполи» Раде Крунич близок к переходу в «Милан».
Миланцы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за 8 миллионов евро плюс бонусы. Босниец уже прошел медицинское обследование для клуба.
Несмотря на то, что сделка еще не совершена официально, игрок два дня назад уже он начал тренироваться с «Миланом». Клубам осталось уладить лишь вопрос с бумагами.
- Крунич перешел в «Эмполи» из «Бораца» в 2015 году на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне хавбек провел на клубном уровне 34 матча, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.