«Милан» согласовал переход Крунича из «Эмполи» за 8 миллионов. Игрок уже тренируется с командой

Центральный полузащитник «Эмполи» Раде Крунич близок к переходу в «Милан».

Миланцы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за 8 миллионов евро плюс бонусы. Босниец уже прошел медицинское обследование для клуба.

Несмотря на то, что сделка еще не совершена официально, игрок два дня назад уже он начал тренироваться с «Миланом». Клубам осталось уладить лишь вопрос с бумагами.