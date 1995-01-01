Игнашевич – об игре с «Факелом»: «Сложный получился матч для дебюта»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 1-го тура ФНЛ против «Факела» (1:0).
– Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра и, как следствие, не результативная.
– Это ваш первый официальный матч в роли старшего тренера. Были необычные ощущения?
– Нет, не было, я не делю для себя матчи на официальные и неофициальные.
– Согласны, что такие неприятные погодные условия сыграли на руку «Факелу»?
– «Факел» достаточно глубоко оборонялся, даже когда поле еще «держало», непросто было вскрыть их защиту, за счет стандарта мы забили гол, и в концовке у наших ворот было достаточно опасно.
Рад, что ребята справились с давлением, потому что когда соперник играет длинными передачами, сверхмотивирован, то хорошая команда должна держать удар.
– Задача на сезон уже сформирована?
– Задача – побеждать в каждом матче. Цель-минимум – закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач.
– Усиления еще будут?
– До второго сентября еще есть время. Мы находимся в активном поиске и надеемся приобрести еще одного-двух футболистов.
- Игнашевич возглавил клуб в начале июня.
- Контракт рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на год.