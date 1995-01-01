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    Игнашевич – об игре с «Факелом»: «Сложный получился матч для дебюта»

    Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 1-го тура ФНЛ против «Факела» (1:0).

    – Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра и, как следствие, не результативная.

    – Это ваш первый официальный матч в роли старшего тренера. Были необычные ощущения?

    – Нет, не было, я не делю для себя матчи на официальные и неофициальные.

    – Согласны, что такие неприятные погодные условия сыграли на руку «Факелу»?

    – «Факел» достаточно глубоко оборонялся, даже когда поле еще «держало», непросто было вскрыть их защиту, за счет стандарта мы забили гол, и в концовке у наших ворот было достаточно опасно.

    Рад, что ребята справились с давлением, потому что когда соперник играет длинными передачами, сверхмотивирован, то хорошая команда должна держать удар.

    – Задача на сезон уже сформирована?

    – Задача – побеждать в каждом матче. Цель-минимум – закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач.

    – Усиления еще будут?

    – До второго сентября еще есть время. Мы находимся в активном поиске и надеемся приобрести еще одного-двух футболистов.

    • Игнашевич возглавил клуб в начале июня.
    • Контракт рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на год.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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