Игнашевич – об игре с «Факелом»: «Сложный получился матч для дебюта»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 1-го тура ФНЛ против «Факела» (1:0).

– Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра и, как следствие, не результативная.

– Это ваш первый официальный матч в роли старшего тренера. Были необычные ощущения?

– Нет, не было, я не делю для себя матчи на официальные и неофициальные.

– Согласны, что такие неприятные погодные условия сыграли на руку «Факелу»?

– «Факел» достаточно глубоко оборонялся, даже когда поле еще «держало», непросто было вскрыть их защиту, за счет стандарта мы забили гол, и в концовке у наших ворот было достаточно опасно.

Рад, что ребята справились с давлением, потому что когда соперник играет длинными передачами, сверхмотивирован, то хорошая команда должна держать удар.

– Задача на сезон уже сформирована?

– Задача – побеждать в каждом матче. Цель-минимум – закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач.

– Усиления еще будут?

– До второго сентября еще есть время. Мы находимся в активном поиске и надеемся приобрести еще одного-двух футболистов.