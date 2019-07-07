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    AS: Хамес хочет перейти в «Атлетико». Переход зависит от трансфера Гризманна в «Барселону»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Алтетико». Впервые об этом сообщило колумбийское медиа Gol Caracol, испанское издание AS подтвердило эту информацию.

    Хавбек хочет продолжить карьеру в «Атлетико», и поэтому он приостановил переговоры с «Наполи». Испанский клуб также заинтересован в переходе игрока. Трансфер Хамеса в «Атлетико» зависит от ситуации с переходом форварда Антуана Гризманна из мадридского клуба в «Барселону». «Атлетико» ждет, когда каталонцы вышлют деньги за трансфер.

    • Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
    • В прошедшем сезоне Бундеслиги игрок провел 20 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре голевых передачи.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +610

      VVadic 23 минуты назад

      Нинада! Наполи ждёт!!!

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