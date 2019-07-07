AS: Хамес хочет перейти в «Атлетико». Переход зависит от трансфера Гризманна в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Алтетико». Впервые об этом сообщило колумбийское медиа Gol Caracol, испанское издание AS подтвердило эту информацию.

Хавбек хочет продолжить карьеру в «Атлетико», и поэтому он приостановил переговоры с «Наполи». Испанский клуб также заинтересован в переходе игрока. Трансфер Хамеса в «Атлетико» зависит от ситуации с переходом форварда Антуана Гризманна из мадридского клуба в «Барселону». «Атлетико» ждет, когда каталонцы вышлют деньги за трансфер.