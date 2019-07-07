Marca: «МЮ» согласился отпустить Погба, но попросил у игрока время, чтобы найти ему замену

«Манчестер Юнайтед» изменил свою позицию относительно полузащитника Поля Погба.

Ранее руководство «МЮ» заявляло, что не собирается продавать футболиста, который, в свою очередь намекнул, что не против покинуть команду. Теперь же, как утверждает Marca, «Юнайтед» согласился отпустить француза и попросил хавбека потерпеть, пока ищет ему замену.

По информации источника, «МЮ» ведет переговоры с «Лацио» о трансфере Сергея Милинковича-Савича. Предполагается, что в случае его удачного завершения «Манчестер Юнайтед» обсудит переход Погба с «Реалом».

Как сообщалось ранее, полузащитником также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».