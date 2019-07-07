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    Marca: «МЮ» согласился отпустить Погба, но попросил у игрока время, чтобы найти ему замену

    «Манчестер Юнайтед» изменил свою позицию относительно полузащитника Поля Погба.

    Ранее руководство «МЮ» заявляло, что не собирается продавать футболиста, который, в свою очередь намекнул, что не против покинуть команду. Теперь же, как утверждает Marca, «Юнайтед» согласился отпустить француза и попросил хавбека потерпеть, пока ищет ему замену.

    По информации источника, «МЮ» ведет переговоры с «Лацио» о трансфере Сергея Милинковича-Савича. Предполагается, что в случае его удачного завершения «Манчестер Юнайтед» обсудит переход Погба с «Реалом».

    Как сообщалось ранее, полузащитником также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1574

      SarJr 1 час назад

      давно пора была искать ему замену. будто не понимали что он уйдет

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