Marca: «МЮ» согласился отпустить Погба, но попросил у игрока время, чтобы найти ему замену

давно пора была искать ему замену. будто не понимали что он уйдет
«Манчестер Юнайтед» изменил свою позицию относительно полузащитника Поля Погба.
Ранее руководство «МЮ» заявляло, что не собирается продавать футболиста, который, в свою очередь намекнул, что не против покинуть команду. Теперь же, как утверждает Marca, «Юнайтед» согласился отпустить француза и попросил хавбека потерпеть, пока ищет ему замену.
По информации источника, «МЮ» ведет переговоры с «Лацио» о трансфере Сергея Милинковича-Савича. Предполагается, что в случае его удачного завершения «Манчестер Юнайтед» обсудит переход Погба с «Реалом».
Как сообщалось ранее, полузащитником также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».