Смольников: «Первые 75 минут, кроме гола, «Локомотив» ничего не мог создать. Потом что-то у нас пошло не так»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

«Во-первых, нам нужно чуть-чуть остыть, а уже потом разобрать все ошибки, которые мы допустили. Первые 75 минут игры, кроме гола, соперник ничего не мог создать, но потом, как говорится, у нас что-то пошло не так.

Проигрывать обидно всегда, а тем более в таких матчах, когда за одну победу тебе могут вручить медали и кубок. У «Локомотива» хорошая атака, они хорошо выбегали и пересекали центр поля как в первом, так и во втором тайме. Поражение стало очень обидным для нас», – сказал Смольников.

«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема