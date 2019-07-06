Иванович – после игры с «Локомотивом»: «Ничего страшного не произошло, нужно дальше готовиться к сезону»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

«Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию. Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный», – сказал Иванович.

«Зенит» начнет сезон РПЛ 14 июля матчем с «Тамбовом».

В этом сезоне санкт-петербуржцы будут выступать в Лиге чемпионе.

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