Семин: «Алексей Миранчук провел классный матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).
– Спасибо за организацию, все было идеально. Когда-то на старом стадионе «Динамо» играл и я.
Интересный футбол с обеих сторон, думаю, болельщики довольны. Футбол был хороший.
– Ваша команда так билась сегодня. Не хотелось проигрывать?
– Сегодня разыгрывался первый трофей сезона, мы бились за него.
Мы должны быть на уровне РЖД, как одно из их подразделений. Бились за самих себя. А самоотдача важна всегда.
– Насколько вам было принципиально выиграть Суперкубок после двух поражений в овертаймах?
– Мы извлекли из поражений уроки.
«Зенит» сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда. Любой матч для меня принципиальный.
– Оцените игру новичков.
– Вся команда была хорошо. Отдельно мы оценим всех в Баковке в комнате для теорий.
– Что чувствовали после второго гола Азмуна?
– Мы потеряли инициативу, план перестал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась, мы должны были атаковать в плановой атаке.
Игроки молодцы, особенно Алексей [Миранчук], он провел классный матч.
– Играли персонально по Дзюбе?
– Нет. К кому Дзюба приходил, тот защитник его и брал. Дзюба сделал свое дело – был участником забитых мячей.
– Можно сказать, что команда на пике физической формы?
– Не могу так сказать.
– Болельщики до 35 минуты не поддерживали команду. Что чувствовали?
– А почему они молчали? Я не знаю. Наверное, у них есть основания.
Мы должны друг друга слышать, потому что мы играем для болельщиков, они главные у нас.
Нужно учитывать мнение каждого. 9 числа у нас будет вручение медалей, там послушаем болельщиков.
– Миранчук забил два гола после выхода Эдера, поменяв позицию. Расскажите об этом.
– Нужно было вносить изменения, потому что мы проигрывали.
Нам показалось, что не будет простора в центре, если мы оставим Миранчука в центре. Справа он может смещаться в центр и бить с левой. Изменение сыграло важную роль.
– Что скажете о Мурило?
– Сегодня я доволен всеми. Мурило – игрок нашей команды.
Будем работать, если он будет хорошо играть – будет играть. Как у любого игрока.
– Кто мог сыграть в атаке, все вышли.
– Так у нас больше никого нет. На «Динамо» «Локомотив» стал чемпионом. Кажется, выиграл два или три Кубка. Стадион «Динамо» для нас счастливый.
«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема