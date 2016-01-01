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    Семин: «Алексей Миранчук провел классный матч»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

    – Спасибо за организацию, все было идеально. Когда-то на старом стадионе «Динамо» играл и я.

    Интересный футбол с обеих сторон, думаю, болельщики довольны. Футбол был хороший.

    – Ваша команда так билась сегодня. Не хотелось проигрывать?

    – Сегодня разыгрывался первый трофей сезона, мы бились за него.

    Мы должны быть на уровне РЖД, как одно из их подразделений. Бились за самих себя. А самоотдача важна всегда.

    – Насколько вам было принципиально выиграть Суперкубок после двух поражений в овертаймах?

    – Мы извлекли из поражений уроки.

    «Зенит» сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда. Любой матч для меня принципиальный.

    – Оцените игру новичков.

    – Вся команда была хорошо. Отдельно мы оценим всех в Баковке в комнате для теорий.

    – Что чувствовали после второго гола Азмуна?

    – Мы потеряли инициативу, план перестал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась, мы должны были атаковать в плановой атаке.

    Игроки молодцы, особенно Алексей [Миранчук], он провел классный матч.

    – Играли персонально по Дзюбе?

    – Нет. К кому Дзюба приходил, тот защитник его и брал. Дзюба сделал свое дело – был участником забитых мячей.

    – Можно сказать, что команда на пике физической формы?

    – Не могу так сказать.

    – Болельщики до 35 минуты не поддерживали команду. Что чувствовали?

    – А почему они молчали? Я не знаю. Наверное, у них есть основания.

    Мы должны друг друга слышать, потому что мы играем для болельщиков, они главные у нас.

    Нужно учитывать мнение каждого. 9 числа у нас будет вручение медалей, там послушаем болельщиков.

    – Миранчук забил два гола после выхода Эдера, поменяв позицию. Расскажите об этом.

    – Нужно было вносить изменения, потому что мы проигрывали.

    Нам показалось, что не будет простора в центре, если мы оставим Миранчука в центре. Справа он может смещаться в центр и бить с левой. Изменение сыграло важную роль.

    – Что скажете о Мурило?

    – Сегодня я доволен всеми. Мурило – игрок нашей команды.

    Будем работать, если он будет хорошо играть – будет играть. Как у любого игрока.

    – Кто мог сыграть в атаке, все вышли.

    – Так у нас больше никого нет. На «Динамо» «Локомотив» стал чемпионом. Кажется, выиграл два или три Кубка. Стадион «Динамо» для нас счастливый.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: Sports.ru

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