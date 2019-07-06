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    Семак – после игры с «Локомотивом»: «Вопросы к судьям были, причем достаточно много»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:2).

    – Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно расчитывать на победу. Будем разбираться и готовиться к первой игре Премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем «Локомотив» с победой. Для нас это хороший матч, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

    – Насколько комфортно начинать сезон, учитывая, что ближайшая игра чемпионата уже через неделю, а обе команды выглядели прилично.

    – Не могу сказать, что обе [выглядели] прилично. Были большие разрывы в переходах. Чувствовалось, что это первый матч. Состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше.

    – Как изменилась ситуация с выходом Ерохина? И прокомментируйте игру Лунева. Показалось, что в моментах с первым и третьим голами он мог выручать.

    – Мне тоже так показалось, но более конкретно посмотрим. Что касается замены Нобоа на Ерохина, игра была достаточно сложная. Саша во втором тайме смотрелся неплохо абсолютно, что касается объема работы и единоборств. В целом вопросы не только к игрокам центра поля, потому что играли и в обороне, и в атаке не так, как хотелось бы.

    – Лунев часто пропускает в ближний. Это проблема?

    – Проблема в том, что вообще пропускает. В вопросе виноват или нет — разберемся позже. Но проигрывает вся команда, а не один игрок.

    – Были вопросы к судейству?

    – Были. Ждем VAR. Вопросы к судьям были, причем достаточно много.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3547

      vladik12 29 секунд назад

      В утиль Богданыча за такие дешевые отговорки.

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      Рейтинг: +3547

      vladik12 59 секунд назад

      После таких отговорок применительно к Семаку хочется сказать следующее: "был пацан - и нет пацана".

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