Семак – после игры с «Локомотивом»: «Вопросы к судьям были, причем достаточно много»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:2).

– Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно расчитывать на победу. Будем разбираться и готовиться к первой игре Премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем «Локомотив» с победой. Для нас это хороший матч, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

– Насколько комфортно начинать сезон, учитывая, что ближайшая игра чемпионата уже через неделю, а обе команды выглядели прилично.

– Не могу сказать, что обе [выглядели] прилично. Были большие разрывы в переходах. Чувствовалось, что это первый матч. Состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше.

– Как изменилась ситуация с выходом Ерохина? И прокомментируйте игру Лунева. Показалось, что в моментах с первым и третьим голами он мог выручать.

– Мне тоже так показалось, но более конкретно посмотрим. Что касается замены Нобоа на Ерохина, игра была достаточно сложная. Саша во втором тайме смотрелся неплохо абсолютно, что касается объема работы и единоборств. В целом вопросы не только к игрокам центра поля, потому что играли и в обороне, и в атаке не так, как хотелось бы.

– Лунев часто пропускает в ближний. Это проблема?

– Проблема в том, что вообще пропускает. В вопросе виноват или нет — разберемся позже. Но проигрывает вся команда, а не один игрок.

– Были вопросы к судейству?

– Были. Ждем VAR. Вопросы к судьям были, причем достаточно много.

«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема