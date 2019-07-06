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    Агент Джорджевича: «Лука собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ. Надеется, что в качестве игрока «Зенита»

    Игор Глушчевич, агент форварда «Зенита» Луки Джорджевича, поговорил о будущем черногорца. Игрок видит себя в ближайшем сезоне в Санкт-Петербурге.

    «Лука великолепно чувствует себя в «Зените». Он собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата, в котором сейчас играет. И очень надеется, что сделает это в качестве игрока «Зенита», – сказал Глушчевич.

    • Футболист может перейти в «Селтик» или «Рубин».
    • Джорджевич прошлый сезон провел на правах аренды в «Арсенале».
    • Черногорец принадлежит «Зениту» с 2012 года, но провел за команду в РПЛ 18 матчей (один гол).

    Источник: «Р-Спорт»

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