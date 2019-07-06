Агент Джорджевича: «Лука собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ. Надеется, что в качестве игрока «Зенита»

Игор Глушчевич, агент форварда «Зенита» Луки Джорджевича, поговорил о будущем черногорца. Игрок видит себя в ближайшем сезоне в Санкт-Петербурге.

«Лука великолепно чувствует себя в «Зените». Он собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата, в котором сейчас играет. И очень надеется, что сделает это в качестве игрока «Зенита», – сказал Глушчевич.