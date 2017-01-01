«Милан» зарегистрировал Тео Эрнандеса в Серии А. Официально о трансфере не объявляли

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес стал футболистом «Милана», информирует Football Italia. Итальянцы зарегистрировали француза в базе Серии А как своего игрока. По сведениям источника, со спортсменом подписали контракт на несколько лет.
Минувший сезон Эрнандес провел на правах аренды в «Реал Сосьедаде». Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Эрнандес перешел в мадридский клуб из «Атлетико» в 2017-м за 24 миллиона евро.
- Защитник – воспитанник «Атлетико».
- «Милан» в следующем сезоне не выступит в еврокубках.