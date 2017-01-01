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    «Милан» зарегистрировал Тео Эрнандеса в Серии А. Официально о трансфере не объявляли

    Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес стал футболистом «Милана», информирует Football Italia. Итальянцы зарегистрировали француза в базе Серии А как своего игрока. По сведениям источника, со спортсменом подписали контракт на несколько лет.

    Минувший сезон Эрнандес провел на правах аренды в «Реал Сосьедаде». Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    • Эрнандес перешел в мадридский клуб из «Атлетико» в 2017-м за 24 миллиона евро.
    • Защитник – воспитанник «Атлетико».
    • «Милан» в следующем сезоне не выступит в еврокубках.

    Источник: Football Italia

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