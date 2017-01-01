«Динамо» заинтересовано в форварде «Янг Бойз» Ассале

Как-то дороговато для скамейки Кот-д'Ивуара
Нападающий швейцарского «Янг Бойз» Рожер Ассале летом может перейти в «Динамо». Такую информацию сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов.
«Сейчас футболист сборной Кот-д’Ивуара находится на кубке африканских наций (сидит на скамейке). Сразу после окончания турнира начнутся консультации по его возможному переходу в «Динамо», – информирует Карпов.
- Рыночная стоимость Ассале – 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне нападающий провел 42 матча, забил десять голов, сделал 11 результативных передач.
- До «Янг Бойз», куда перешел в 2017 году, Ассале выступал за «Мазембе» (ДР Конго).