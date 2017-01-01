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    «Динамо» заинтересовано в форварде «Янг Бойз» Ассале

    Нападающий швейцарского «Янг Бойз» Рожер Ассале летом может перейти в «Динамо». Такую информацию сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов.

    «Сейчас футболист сборной Кот-д’Ивуара находится на кубке африканских наций (сидит на скамейке). Сразу после окончания турнира начнутся консультации по его возможному переходу в «Динамо», – информирует Карпов.

    • Рыночная стоимость Ассале – 7,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне нападающий провел 42 матча, забил десять голов, сделал 11 результативных передач.
    • До «Янг Бойз», куда перешел в 2017 году, Ассале выступал за «Мазембе» (ДР Конго).

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +547

      Boeung777 29 минут назад

      Как-то дороговато для скамейки Кот-д'Ивуара

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