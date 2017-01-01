«Динамо» заинтересовано в форварде «Янг Бойз» Ассале

Нападающий швейцарского «Янг Бойз» Рожер Ассале летом может перейти в «Динамо». Такую информацию сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов.

«Сейчас футболист сборной Кот-д’Ивуара находится на кубке африканских наций (сидит на скамейке). Сразу после окончания турнира начнутся консультации по его возможному переходу в «Динамо», – информирует Карпов.