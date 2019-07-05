Президент «Барселоны»: «Мы сделали большую ставку на Коутиньо и Дембеле»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ответил на вопрос о будущем в каталонском клубе полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Усмана Дембеле.

«Мы сделали большую ставку на Коутиньо и Дембеле. Они являются основными игроками. Клуб очень рассчитывает на них. Надеюсь, они вернутся с большим энтузиазмом», – сказал Бартомеу.

Летом 2017 года «Барса» купила Дембеле за 125 миллионов евро, а в январе 2018-го приобрела Коутиньо за 145 миллионов.

В минувшем сезоне 22-летний француз забил 14 мячей и сделал 9 ассистов в 42 матчах.

27-летний бразилец за тот же период провел 54 игры, в которых отличился 11 голами и 5 результативными передачами.

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