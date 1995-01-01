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    Игнатьев: «ЦСКА дважды обыграл «Реал». Чем «Локомотив» хуже?»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов. Москвичи выступят на групповом этапе второй сезон подряд.

    – Впереди Лига чемпионов. Есть уверенность, что «Локомотив» выступит там лучше, чем в прошлом сезоне?

    – Надеюсь. Вон ЦСКА дважды обыграл «Реал»! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что Лига – это совершенно другой уровень.

    – Главный урок?

    – Все на шаг быстрее! Не успеваешь обработать мяч, как тебя сразу накрывают. Если в чемпионате России ты уже знаешь, кто на что способен, то здесь игроки более непредсказуемые. Вроде и готовишься к конкретному сопернику, просматриваешь видео, но это не спасает. Есть еще важный нюанс.

    • Игнатьев в прошлом сезоне Лиги чемпионов все матчи начал в стартовом составе, забил гол «Галатасараю».
    • В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел 26 матчей, сделал две результативные передачи.
    • Была информация, что Игнатьев может сменить «Локомотив» на «Зенит» или «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1183

      Axe111 1 час назад

      Господи! Какой Реал,из такой смешной группы не выйти,да ещё с таким позором!!! В этом розыгрыше очередной

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