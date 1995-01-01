Игнатьев: «ЦСКА дважды обыграл «Реал». Чем «Локомотив» хуже?»

Господи! Какой Реал,из такой смешной группы не выйти,да ещё с таким позором!!! В этом розыгрыше очередной
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов. Москвичи выступят на групповом этапе второй сезон подряд.
– Впереди Лига чемпионов. Есть уверенность, что «Локомотив» выступит там лучше, чем в прошлом сезоне?
– Надеюсь. Вон ЦСКА дважды обыграл «Реал»! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что Лига – это совершенно другой уровень.
– Главный урок?
– Все на шаг быстрее! Не успеваешь обработать мяч, как тебя сразу накрывают. Если в чемпионате России ты уже знаешь, кто на что способен, то здесь игроки более непредсказуемые. Вроде и готовишься к конкретному сопернику, просматриваешь видео, но это не спасает. Есть еще важный нюанс.
- Игнатьев в прошлом сезоне Лиги чемпионов все матчи начал в стартовом составе, забил гол «Галатасараю».
- В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел 26 матчей, сделал две результативные передачи.
- Была информация, что Игнатьев может сменить «Локомотив» на «Зенит» или «Спартак».