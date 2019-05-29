Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев может уйти из «Локомотива». Игроком интересуются «Зенит» и «Спартак» 

    «Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником «Локомотива» Владиславом Игнатьевым. Контракт футболиста истекает 31 мая. По информации Sport 24, игрок «с большой долей вероятности» покинет команду.

    Игнатьев не подтвердил и не опроверг эту информацию.

    «Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», – сказал Игнатьев.

    В текущем сезоне РПЛ Игнатьев провел 26 игр и отдал два ассиста.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.05.2019 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 31 мая 2019, 14:34

      Спартаку это добро точно не нужно... клуб сейчас занимается омоложением состава и 32х летний игрок не подойдет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 31 мая 2019, 03:09

      Зенит четвертый состав собирает? У них полузащитников пруд пруди. На лавку сядет или в аренду отдадут. А в Спартак уходить какой смысл. ЛЧ менять на возможный выход в ЛЕ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 мая 2019, 12:55

      Особую радость в его приобретении вряд ли кто будет испытывать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > zigbert 30 мая 2019, 20:54

      наверное с Игнатьевым из Краснодара перепутали)) за ним очередь выстроится, Мусаев уже бьет копытом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 30 мая 2019, 21:04

      Тот паренек мастеровитый. В Краснодаре трудно будет его удержать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > zigbert 30 мая 2019, 21:06

      так у него и запросы, не дай Боже, 2 лимона евро годовых, начинающий Месси (по зарплате), ни дать, ни взять))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 30 мая 2019, 21:17

      Фактор сдерживания присутствует Но к примеру Зенит не пожалеет никаких денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 30 мая 2019, 12:51

      Если Спартак его заберёт это будет что то!!!!! Игнатьев по большому счёту средний игрок, что и показала ЛЧ прошлого сезона. Он не тянет даже на уровне ЧР, постоянные провалы, промахи. Думаю Жемалетдинов на порядок лучше. Пусть Влад лучше усилит кого то другого!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 мая 2019, 12:43

      Ну глупость очередная, взброс агентов, что бы личку набить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 30 мая 2019, 09:44

      Мелкадзе и Игнатьев - две бутсы с одной ноги, и оба забыли, как по воротам попасть (хотя бы)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 30 мая 2019, 09:39

      Да вы гоните он же деревянный, не эстетики ни паса ничего нет только физика..если бы ни лимит он бы в Локо не играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 30 мая 2019, 08:02

      это новая трансферная политика? покупать отстой и ноунеймов? типа как цска? ну в Спартаке в плане организации до цска как до луны, если честно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 мая 2019, 05:41

      Не будь лимита, этот футболер играл бы в ФНЛ. Ну и его статистика, конечно, впечатляет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 30 мая 2019, 03:42

      Трансферная политика Спартака уже перестала удивлять... Но Зенит... Тут, видимо, политика одна: всё, что шевелится-надо брать..Не для игры, а чтобы другим не досталось... Благо деньги в этом клубе уже давно считать перестали, сущий пылесос. Давно пора в лиге вводить финансовый fair play. Многие верят не в способности Семака, а в нечто другое...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11