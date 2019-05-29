Игнатьев может уйти из «Локомотива». Игроком интересуются «Зенит» и «Спартак» 

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником «Локомотива» Владиславом Игнатьевым. Контракт футболиста истекает 31 мая. По информации Sport 24, игрок «с большой долей вероятности» покинет команду.

Игнатьев не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне РПЛ Игнатьев провел 26 игр и отдал два ассиста.