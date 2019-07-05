В ближайшее время начнутся переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» по Милинковичу-Савичу

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям Sport Mediaset, представитель римского клуба прибыл в Англию для начала переговоров по сербу.

Видеть хавбека в команде желает лично Уле-Гуннар Сульшер. На футболиста также претендует «ПСЖ».