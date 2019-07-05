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    В ближайшее время начнутся переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» по Милинковичу-Савичу

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям Sport Mediaset, представитель римского клуба прибыл в Англию для начала переговоров по сербу.

    Видеть хавбека в команде желает лично Уле-Гуннар Сульшер. На футболиста также претендует «ПСЖ».

    • В прошедшем сезоне серб сыграл в 41 матче, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
    • Сергей также был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии по итогам сезона.
    • Рыночная стоимость серба – 65 миллионов евро.

    Источник: Sport Mediaset

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    05.07.2019 23:41
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