В ближайшее время начнутся переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» по Милинковичу-Савичу

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям Sport Mediaset, представитель римского клуба прибыл в Англию для начала переговоров по сербу.
Видеть хавбека в команде желает лично Уле-Гуннар Сульшер. На футболиста также претендует «ПСЖ».
- В прошедшем сезоне серб сыграл в 41 матче, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
- Сергей также был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии по итогам сезона.
- Рыночная стоимость серба – 65 миллионов евро.