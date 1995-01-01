Милинкович-Савич близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшие дни может перейти в «ПСЖ».

По информации Blic Sport, клубы близки к завершению сделки по переходу футболиста.

Накануне президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что римляне готовы к продаже Милинковича-Савича.