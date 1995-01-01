Милинкович-Савич близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшие дни может перейти в «ПСЖ».
По информации Blic Sport, клубы близки к завершению сделки по переходу футболиста.
Накануне президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что римляне готовы к продаже Милинковича-Савича.
- В прошедшем сезоне серб сыграл в 41 матче, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
- Сергей также был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии по итогам сезона.
Источник: Blic Sport
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