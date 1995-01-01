«Лилль»: «Ливерпуль» ведет переговоры с агентами Пепе

Президент «Лилля» Жерар Лопес рассказал, что его нападающий Николя Пепе летом может сменить клуб. Африканцем интересуется «Ливерпуль».
«С нами переговоров по Пепе нет, но это правда, что «Ливерпуль» ведет работу с агентами футболиста. Насколько я знаю, англичане купят игрока, если кто-то у них уйдет», – цитирует Лопеса RMC.
- «Ливерпуль» ранее называл информацию об интересе к Пепе ложью.
- Рыночная стоимость нападающего – 65 миллионов евро.
- Ивуариец сейчас выступает на Кубке Африки, где его команда уже дошла до 1/8 финала.