«Лилль»: «Ливерпуль» ведет переговоры с агентами Пепе

Президент «Лилля» Жерар Лопес рассказал, что его нападающий Николя Пепе летом может сменить клуб. Африканцем интересуется «Ливерпуль».

«С нами переговоров по Пепе нет, но это правда, что «Ливерпуль» ведет работу с агентами футболиста. Насколько я знаю, англичане купят игрока, если кто-то у них уйдет», – цитирует Лопеса RMC.